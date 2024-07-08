В июне Бразилия увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза, до $26,7 млн

Фото: Максим Платонов

В июне Бразилия увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза, до $26,7 млн. В основном в страну поставлялось мясо крупного рогатого скота ($12,1 млн) и субпродукты ($2,7 млн), сообщает РИА «Новости».

За первое полугодие с закупками в $168 млн Россия вошла во вторую десятку крупнейших покупателей мяса из Бразилии. Основными импортерами являются Китай ($3,4 млрд), ОАЭ ($931 млн) и Саудовская Аравия ($579 миллионов).

В 2023 году товарооборот между Россией и Бразилией составил $8,4 млрд. Ранее такие высокие показатели фиксировались в рекордном 2022 году. В прошлом году экспорт минеральных удобрений достиг отметки более чем в 8 млн тонн.