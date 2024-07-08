Водителю упавшего в Мойку автобуса продлили арест на три месяца

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге суд продлил арест водителю автобуса, который упал в реку Мойку, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Рахматшох Курбонов останется под арестом еще на три месяца.

Напомним, авария с рейсовым автобусом в Петербурге произошла 10 мая. Водитель не справился с управлением, поворачивая на Поцелуев мост с Большой Морской улицы, врезался в другую машину, пробил ограждение и упал в реку. Из 20 пассажиров, находившихся в салоне, выжили 13.

Против Курбонова возбудили второе уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе следствия выяснилось, что в феврале-марте 2024 года водитель автобуса за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире.

