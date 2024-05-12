На водителя упавшего в Мойку автобуса завели второе уголовное дело

В Санкт-Петербурге против водителя автобуса, по чьей вине погибли люди, возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям изучить возможные нарушения миграционного законодательства в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

В ходе следствия выяснилось, что в феврале-марте 2024 года водитель автобуса за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире.

Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют другие факты нарушений миграционного законодательства.

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Рената Валеева