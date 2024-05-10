В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку

Пассажирский автобус, в котором находилось около 20 человек, упал с моста в реку Мойку, расположенную в центре Санкт-Петербурга. Координацию работы в связи с происшествием ведет лично губернатор.

По сообщению ТАСС погибло 3 человека, госпитализировано 6 человек.

Очевидец рассказал, что автобус врезался в два автомобиля, пробил ограждение и упал в воду. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, городской администрации, скорой помощи и Комитета по здравоохранению. В спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.

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Разиль Самигуллин