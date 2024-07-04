В Казани за июнь на мусороперегрузочную станцию поступило свыше 4,5 тысячи тонн отходов

Фото: Олег Тихонов

В Казани за июнь на мусороперегрузочную станцию поступило свыше 4,5 тысячи тонн отходов. Из них при помощи желтых сеток, которые установлены во дворах домов, удалось собрать 100 тонн мусора. От общего объема отходов рабочие отобрали 476 тонн вторсырья. Они в дальнейшем будут направлены на переработку, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

К уже имеющемся 1,5 тысячи желтых сеток для сбора вторсырья в этом году в Казани установят дополнительно 1,2 тысячи подобных контейнеров. В такие емкости можно складывать бумагу, пластик, металл, тетрапак и стекло.

В конце июня правительство России упростило процедуру установки мусорных контейнеров. Теперь контейнерные площадки можно размещать без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Разиль Самигуллин