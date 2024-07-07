Российские войска освободили населенный пункт Чигари в ДНР
Российские войска в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Населенный пункт освободило подразделение «Центр».
На прошлой неделе Минобороны РФ также сообщило о полном освобождении района «Новый» в городе Часов Яр. В освобождении территорий принимала участие группировка «Юг».
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