Группировка «Юг» освободила район «Новый» в городе Часов Яр ДНР
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении района «Новый» в городе Часов Яр, находящемся в Донецкой Народной Республике.
— Группировка «Юг» освободила район «Новый», — сообщили в министерстве.
Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР — группировка «Центр» освободила Новопокровское, а бойцы отряда «Запад» освободили населенный пункт Степовая.
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