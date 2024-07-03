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Группировка «Юг» освободила район «Новый» в городе Часов Яр ДНР

13:32, 03.07.2024

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении района «Новый» в городе Часов Яр, находящемся в Донецкой Народной Республике.

— Группировка «Юг» освободила район «Новый», — сообщили в министерстве.

Часов Яр находится в 20 км от города Краматорск. Скриншот Яндекс Карт

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР — группировка «Центр» освободила Новопокровское, а бойцы отряда «Запад» освободили населенный пункт Степовая.

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