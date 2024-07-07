В Свияжске насмерть разбился водитель мопеда

Фото: Динар Фатыхов

В Свияжске 21-летний водитель мопеда врезался в фонарный столб и разбился насмерть. С ним была пассажирка 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Мужчина скончался на месте, а пассажирку доставили в Зеленодольскую ЦРБ с различными травмами.

В начале мотосезона 2024 года произошел резкий рост аварийности на дорогах с участием мототехники. За первые пять месяцев было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а 48 получили травмы.