В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Рихарда Зорге

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Рихарда Зорге. Вводимые меры связаны с ремонтом межрельсового настила, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 8 по 18 июля с 22.00 до 6.00 частично будет перекрыто движение на участке в районе пересечения с улицей Танковой. Перекресток находится рядом с 18-й городской больницей.

На улице Рихарда Зорге также с 5 июля по 30 августа будет закрыт местный проезд возле домов №95 и №97. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.