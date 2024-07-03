В Казани ограничат движение по улице Рихарда Зорге
В Казани временно ограничат движение на участке улицы Рихарда Зорге. Это связано с реконструкцией кабельной линии, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
С 5 июля по 30 августа будет закрыт местный проезд возле домов №95 и №97. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, с 25 июня по 25 июля в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Шамиля Усманова, в районе дома №10. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода.
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