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В Казани ограничат движение по улице Рихарда Зорге

18:18, 03.07.2024
В Казани ограничат движение по улице Рихарда Зорге
Фото: Реальное время

В Казани временно ограничат движение на участке улицы Рихарда Зорге. Это связано с реконструкцией кабельной линии, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

С 5 июля по 30 августа будет закрыт местный проезд возле домов №95 и №97. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 25 июня по 25 июля в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Шамиля Усманова, в районе дома №10. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода.

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