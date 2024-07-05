Из бюджета на льготные кредиты для постройки ЦОД могут выделить 32,1 млрд рублей

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В рамках федерального проекта «Поддержка новых разработок программных решений и их внедрения в отраслях экономики» предлагается профинансировать льготное кредитование строительства центров обработки данных (ЦОД) на сумму 32,1 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Планируется, что финансирование будет осуществляться в период с 2025 по 2030 год. В конце мая глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство предлагает предоставлять льготные кредиты на строительство ЦОДов.

Также в рамках проекта планируется направить 36 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов разработчикам и заказчикам на внедрение отечественных программных решений. Дополнительно 20,3 млрд рублей могут быть направлены на предоставление льготных кредитов на развитие специализированных мощностей в сфере искусственного интеллекта и грантов разработчикам на доступ к ним.

Стоит подчеркнуть, что в июне 2024 года в ОЭЗ «Иннополис» появился центр обработки данных госкорпорации «Росатом» и роботизированная гостиница. К концу года в Иннополисе запустят два новых технопарка.