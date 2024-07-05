МЧС: в Якутии из-за лесных пожаров горит свыше 300 тысяч гектаров земли

Фото: Максим Платонов

В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по республике, на данный момент в регионе зафиксировано 123 пожара, которые охватили территорию более 308 тыс. гектаров.



За последние сутки было ликвидировано 11 пожаров на площади свыше 5,4 тыс. гектаров. В тушении участвовали 1 696 человек и 113 единиц техники от различных структур РСЧС.



Данные от «Рослесхоза» на 5 июля 2024 года. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба в связи с пожарами в Якутии действует с 1 июля.



Напомним, что накануне «Рослесхоз» сообщил о том, что в 20 регионах России продолжаются работы по тушению лесных пожаров.