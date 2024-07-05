МЧС: в Якутии из-за лесных пожаров горит свыше 300 тысяч гектаров земли
В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по республике, на данный момент в регионе зафиксировано 123 пожара, которые охватили территорию более 308 тыс. гектаров.
За последние сутки было ликвидировано 11 пожаров на площади свыше 5,4 тыс. гектаров. В тушении участвовали 1 696 человек и 113 единиц техники от различных структур РСЧС.
Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба в связи с пожарами в Якутии действует с 1 июля.
Напомним, что накануне «Рослесхоз» сообщил о том, что в 20 регионах России продолжаются работы по тушению лесных пожаров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.