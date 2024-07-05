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Госдума приняла в первом чтении проект о взаимодействии военкоматов с организациями

08:47, 05.07.2024
Госдума приняла в первом чтении проект о взаимодействии военкоматов с организациями
Фото: Максим Платонов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные.

Автором законопроекта стал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект призвал уточнить положения по регламентации информационного взаимодействия военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете. Также проектом предлагается организовать такое взаимодействие.

Напомним, правительство поддержало идею сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Инициатива была внесена в июне главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

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