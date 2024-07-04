В Казани на проспекте Ямашева временно ограничат движение транспорта
В Казани на проспекте Ямашева временно ограничат движение транспорта. Данные меры связаны с ремонтом межрельсового настила, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 15 по 25 июля с 22 до 6 часов ограничение движения транспорта будет введено на участке дороги на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева.
Напомним, что в Казани временно ограничат движение на участке улицы Рихарда Зорге. С 5 июля по 30 августа будет закрыт местный проезд возле домов №95 и 97.
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