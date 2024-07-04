Сергей Кравцов: в России появится программа по воспитанию детей «От 0 до 18»

Фото: Ринат Назметдинов

Минпросвещения России разрабатывает программу по воспитанию детей «от 0 до 18», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, благодаря этой программе родители смогут получать ежедневные рекомендации по воспитанию своих детей, передает «Коммерсантъ».

По мнению Кравцова, это облегчит принятие решения о рождении второго и последующих детей.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель. Она отметила, что необходимо определить критерий выставления такой оценки.