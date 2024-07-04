Директору ФСИН вынесли представление из-за роста случаев побега из колоний-поселений

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Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что ведомство провело проверку работы ФСИН в связи с ростом числа побегов из колоний-поселений. По итогам проверки было вынесено представление директору ФСИН Аркадию Гостеву.



В результате проверки были выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения. Представление направлено на устранение выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий. О ситуации Генпрокуратура проинформировала министра юстиции Константина Чуйченко.

После проверки ФСИН приняла «конкретные меры организационного и практического характера по исполнению требований прокуратуры». В результате число побегов из колоний-поселений удалось снизить более чем в три раза за первые пять месяцев текущего года.

Напомним, дерзкий побег из-под домашнего ареста совершил видный альметьевский чиновник Андрей Подовалов. На финише судебного процесса по делу о получении взяток на 4,8 млн рублей он решил не дожидаться приговора, ведь в качестве наказания прокуратура запросила аж 12 лет колонии и 48 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти.