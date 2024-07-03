В Казани открылся первый в ПФО филиал АО «Росагролизинг»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов торжественно открыли новый филиал компании в Казани, предает пресс-служба главы.



Клиентами компании являются более 700 сельхозтоваропроизводителей Татарстана. Новый филиал будет работать над развитием коммерческого лизинга, а также поддерживать техническую модернизацию в рамках льготного лизинга.

В этом году Татарстан занимает первое место по поставкам сельхозтехники через программы Росагролизинга. На данный момент на условиях лизинга было отгружено более 670 единиц техники на сумму 4,8 млрд рублей. За всю историю сотрудничества компания поставила в регион более 8 тыс. сельхозмашин, а сумма инвестиций компании в развитие АПК Татарстана превысила 44 млрд рублей.

После открытия Рустам Минниханов и Павел Косов провели совещание с представителями региональных отраслевых ведомств Приволжского федерального округа. В новом филиале был подписан первый договор лизинга с АО «ВостокЗернопродукт» (ГК «Красный Восток Агро») на поставку зерноуборочных комбайнов и жаток для зерновых культур.

Помимо аграриев из Татарстана, филиал в Казани будет обслуживать клиентов из Марий Эл, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей.

Напомним, в 2024 году из федерального бюджета дополнительно направлен 1 млрд рублей на обслуживание льготных договоров, заключенных в этом году. Эти средства переданы АО «Росагролизинг».