Чистая прибыль КАМАЗа за 2023 год превысила 12 миллиардов рублей

Чистая прибыль, полученная КАМАЗом за 2023 год, составила 12 млрд 703 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за 2022 год — тогда показатель был равен 5 млрд 387 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Выручка КАМАЗа по итогам 2023 года выросла до 354 млрд 713 млн рублей. Это на 33,2% больше, чем годом ранее. Такой результата получен благодаря динамике продаж грузовиков на внутреннем рынке, росту спроса на модель автомобилей К5 — КАМАЗ-54901 и увеличению объемов продаж пассажирского транспорта в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и других федеральных проектов.

Всего за прошедший год КАМАЗ произвел 53 тысячи единиц коммерческой автотехники, в том числе почти 2 тысячи автобусов и электробусов, более 4 тысяч прицепов и полуприцепов, более 41,7 тысячи единиц тяжелой автотехники.

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Галия Гарифуллина