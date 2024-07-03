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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов

09:16, 03.07.2024
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов
Фото: скриншот из видео «How to bind a Khimar/Niqab» с канала « Mouna»

В Дагестане объявили о временном запрете ношения никабов. Отдел фетв муфтията республики не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета ношения данного элемента одежды, сообщает «Коммерсантъ».

В муфтияте Дагестана отметили, что данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и носить временный характер. Примеров подобной практики в исламе достаточно.

В конце мая Духовное управление мусульман России заявило о возможной поддержке предложения главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева о запрете никаба, если официальные органы докажут связь ношения этого головного убора с ростом риска экстремизма.

Разиль Самигуллин

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