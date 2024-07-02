Выручка предприятий Татарстана по нацпроекту «Производительность труда» превысила 600 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане суммарная выручка компаний, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», превысила 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил Родион Карпов, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ.

Карпов также отметил, что квота по участию в нацпроекте в республике уже полностью выбрана. На данный момент участниками нацпроекта являются 262 предприятия из 32 районов Татарстана.

Также, по словам первого заместителя министра, среднее снижение времени производственных процессов на предприятиях-участниках нацпроекта составило более 30%. Это позволяет производить больше продукции на единицу времени на одного сотрудника.

Среди прочего, Казань и Набережные Челны стали лидерами по реализации этого нацпроекта.