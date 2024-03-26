Молодежь Татарстана получила 7 млн рублей на социально значимые проекты

В Татарстане 41 проект получил суммарно 7 миллионов рублей в качестве поддержки на реализацию социально значимых мероприятий в сфере молодежной политики, сообщили в Минмолодежи. Максимальная сумма гранта для физического лица могла достичь 300 000 рублей.



Конкурс грантов проводится в этом году в республике уже в пятый раз. Всего в 2024 году от татарстанцев было подано 424 проекта в электронном формате, а также 14 проектов на бумажном носителе.

Гранты были выделены по 14 направлениям: творчество, поддержка ЗОЖ, туризма, науки, патриотика, добровольчество, молодежные медиа, укрепление семейных ценностей, социальное предпринимательство, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи с инвалидностью и ОВЗ и другие.



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Рената Валеева