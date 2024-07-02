В Татарстане утвердят новые квоты на добычу косуль, рысей, лосей и барсуков
С 1 августа в Татарстане на год утвердят новые квоты на добычу косуль, лосей, рысей и барсуков. Проект указа раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Всего в республике насчитывается:
- 16 тыс. лосей;
- 16,6 тыс. косуль сибирских;
- 397 оленей благородных и 140 оленей пятнистых;
- 108 рысей;
- 3,5 тыс. барсуков.
До августа 2025 года в Татарстане можно добыть:
- 918 особей лосей;
- 861 косулю сибирскую;
- по 9 оленей обоих видов;
- 4 рыси;
- 209 барсуков.
Согласно документу, численность некоторых животных в республике увеличилась. Так, за год стало больше косуль — прибавилось 1,5 тысячи особей. Также увеличилось поголовье благородных оленей — на 128 голов.
Напомним, Кабмин Татарстана утвердил нормы допустимой добычи некоторых видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории республики. В частности, документ регулирует охоту на куницу и сурка-байбака. По сравнению с прошлым годом из списка исключен бобер.
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