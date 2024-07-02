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В Татарстане утвердят новые квоты на добычу косуль, рысей, лосей и барсуков

08:42, 02.07.2024
В Татарстане утвердят новые квоты на добычу косуль, рысей, лосей и барсуков
Фото: Максим Платонов

С 1 августа в Татарстане на год утвердят новые квоты на добычу косуль, лосей, рысей и барсуков. Проект указа раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Всего в республике насчитывается:

  • 16 тыс. лосей;
  • 16,6 тыс. косуль сибирских;
  • 397 оленей благородных и 140 оленей пятнистых;
  • 108 рысей;
  • 3,5 тыс. барсуков.

До августа 2025 года в Татарстане можно добыть:

  • 918 особей лосей;
  • 861 косулю сибирскую;
  • по 9 оленей обоих видов;
  • 4 рыси;
  • 209 барсуков.

Согласно документу, численность некоторых животных в республике увеличилась. Так, за год стало больше косуль — прибавилось 1,5 тысячи особей. Также увеличилось поголовье благородных оленей — на 128 голов.

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил нормы допустимой добычи некоторых видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории республики. В частности, документ регулирует охоту на куницу и сурка-байбака. По сравнению с прошлым годом из списка исключен бобер.

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