В Татарстане утвердили нормы допустимой добычи в охотничьих угодьях

В Татарстане утвердили нормы добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях до 29 февраля 2024 года, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Охотиться разрешено на куниц, бобров и сурков-байбаков. В документе представлен список из 131 татарстанского охотничьего угодья и пяти государственных природных охотничьих заказников регионального значения. Для каждого из них нормы охоты определяются отдельно.

Контроль за исполнением постановления возложен на Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Госкомитет по биоресурсам в мае готовил приказ, позволяющий включить в перечень видов охотничьих ресурсов, распределение разрешений на добычу которых осуществляется посредством жеребьевки, лося, косулю сибирскую, кабана, рысь, барсука.

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Маргарита Головатенко