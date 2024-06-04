В Татарстане утверждены нормы допустимой добычи на куницу и сурка в период до 28 февраля

Фото: Артем Гафаров

Кабмин Татарстана утвердил нормы допустимой добычи некоторых видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории республики. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным и опубликовано на официальном сайте правительства.



В частности, документ регулирует охоту на куницу и сурка-байбака. По сравнению с прошлым годом из списка исключен бобер. В документе представлен список из 133 татарстанских охотничьих угодий и пяти государственных природных охотничьих заказников регионального значения. Для каждого из них нормы охоты определяются отдельно.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте.



Рената Валеева