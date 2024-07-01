В Казани 7 июля пройдет праздник «Алые паруса семьи»

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В Казани 7 июля на Кремлевской набережной пройдет праздник «Алые паруса семьи». Мероприятие начнется в 16.00, сообщила пресс-служба общественного места.

На набережной будет организована концертная программа. После этого пройдут мастер-классы по изготовлению символа праздника — ромашки. Затем перед гостями праздника выступят участники казанской студии вокала.

Стоит подчеркнуть, что в честь праздника в столице зарегистрируют брак 127 пар. Церемонии бракосочетания состоятся в Центре семьи «Казан» 6, 7 и 8 июля.

Разиль Самигуллин