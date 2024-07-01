В Казани праздник Дня молодежи посетило более 50 тысяч человек

Фото: Альберт Муклоков

В Казани праздник Дня молодежи посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие прошло 29 июня на площадке экстрим-парка «Урам». С 10 часов утра на фестивале работали восемь площадок, а уже в 10 часов вечера состоялся концерт, хейдлайнерами которого стали певица Ольга Серябкина и рэпер Нурминский, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Основная тема праздника была приурочена к Году семьи в России. На праздничной площадке действовал игровой ЗАГС, в котором 500 человек заключили брак. Одной из самых популярных площадок стала зона спортивных соревнований — в них приняли участие свыше 800 человек.

Стоит подчеркнуть, что, по данным Минмолодежи республики, праздник в регионе посетило 192 тыс. человек. Больше всего участников Дня молодежи было в Набережных Челнах — 90,3 тысячи человек.

Разиль Самигуллин