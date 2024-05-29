Голкипер Филипп Долганов остается в «Нефтехимике»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал новое соглашение с вратарем Филиппом Долгановым. Контракт рассчитан до 31 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Филипп Долганов дебютировал в команде 20 сентября 2023 года. В прошлом сезоне он провел за «Нефтехимик» 48 игр, одержал 21 победу и отразил 91,5 процента бросков. Четыре раза голкипер завершал матчи без пропущенных шайб. По итогам прошлого сезона Долганова признали лучшим игроком «Нефтехимика».

Напомним, 16 мая Александр Судницин, голкипер хоккейного клуба «Нефтехимик», объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь он будет работать тренером.

Разиль Самигуллин