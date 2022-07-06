Опытные поля, племенные буренки и агродроны: в Казани открылась «Агроволга 2022»

В выставочном центре «Казань Экспо» проходит Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022». Участие в ней принимают 415 компаний из 42 регионов России, а также из Турции, Беларуси, Южной Кореи, Австралии и Нидерландов.
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