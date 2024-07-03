Международная агропромышленная выставка "Агроволга"

Международная агропромышленная выставка АГРОВОЛГА состоится в Казани 3-5 июля 2024 года.

На выставке компании презентуют свои разработки в различных отраслях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве и других.

На Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА 2024» встретятся свыше 15 тысяч специалистов АПК и более 400 компаний. Традиционно состоятся демонстрационные показы сельхозтехники, соревнование механизаторов «Трактор-шоу», конкурс племенных животных, деловые мероприятия, АгроФудФест и многое другое.





