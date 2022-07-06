Международная Агропромышленная выставка "АГРОВОЛГА-2022"

С 6 по 8 Июля 2022 года на МВЦ «КазаньЭкспо» состоится Международная Агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА-2022».

На одной площадке выставка «АГРОВОЛГА» объединит масштабную экспозицию и деловой форум, а также опытно-демонстрационные поля на 48 Га в пределах шаговой доступности. На выставке ожидается участие свыше 400 организаций, а посетителями станут более 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России.

В рамках экспозиции в павильоне, на открытой асфальтированной площадке и в полевом формате компании представят публике свои новые разработки в различных областях АПК: cельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве.

На территории проведения мероприятия грандиозно развернется блок «Животноводство», включающий в себя комплекс выставки племенного скота с манежем и трибунами на 200 зрителей. В дни выставки состоится масштабный конкурс крупного рогатого скота с международными судьями, в котором примут участие около 100 животных. Также состоится соревнование «Трактор-шоу», в котором механизаторы будут бороться за звание лучшего тракториста.

Более 30 компаний продемонстрируют на опытных полях свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты. Впервые на сельскохозяйственной выставке в Татарстане будет представлен картофельный блок с ведущими игроками отрасли. Помимо классических делянок в 2022 году появится многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями, на котором можно будет наглядно сравнить нескольких производителей. Более 500 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции будут представлены на сортоиспытательном участке, среди них: озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур.

Традиционно выставка будет сопровождаться насыщенной деловой программой. В рамках мероприятий ключевые эксперты рынка поднимут актуальные темы отрасли.

Место проведения:

КазаньЭкспо, Павильон 1, Павильон 2, Концертный зал им. И.Шакирова

Подробности и регистрация на официальном сайте мероприятия.