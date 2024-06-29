Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Оренбургской области

Сегодня утром на станции Западная в Новотроицке Оренбургской области произошел сход с рельсов шести вагонов с цементом, три из которых опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

— Пострадавших в результате инцидента нет, ущерб окружающей среде не причинен, — отметили в ведомстве. — Причины происшествия устанавливаются. Для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал орский транспортный прокурор.

Напомним, 26 июня в Коми на одном из перегонов сошли с рельсов девять пассажирских вагонов. В результате происшествия погибли три человека.