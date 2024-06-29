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Происшествия

Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Оренбургской области

16:13, 29.06.2024
Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Оренбургской области
Фото: предоставлено Уральской транспортной прокуратупой

Сегодня утром на станции Западная в Новотроицке Оренбургской области произошел сход с рельсов шести вагонов с цементом, три из которых опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

— Пострадавших в результате инцидента нет, ущерб окружающей среде не причинен, — отметили в ведомстве. — Причины происшествия устанавливаются. Для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал орский транспортный прокурор.

Напомним, 26 июня в Коми на одном из перегонов сошли с рельсов девять пассажирских вагонов. В результате происшествия погибли три человека.

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Происшествия

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