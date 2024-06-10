Два российских игрока попали в топ-3 рейтинга драфта НХЛ
Портал The Hockey News представил рейтинг лучших игроков предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года, передает «Спорт-Экспресс».
В тройку лидеров вошли два российских игрока: второе место занял нападающий «СКА-1946» Иван Демидов, а третье — защитник «Торпедо» Антон Силаев. Белорус Артем Левшунов из университета Мичигана занял седьмую позицию.
Напомним, 62-й драфт НХЛ состоится с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.
На прошедшем драфте НХЛ 2023 года российские игроки также показали высокие результаты. Так, в первом раунде под номером 6 в «Аризону Койотис» ушел защитник Дмитрий Симашев («Локомотив»), а следом за ним «Филадельфия Флайерз» забрала форварда СКА Матвея Мичкова.
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