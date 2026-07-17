Не стало режиссера КВН Светланы Масляковой

Она работала на телевидении с 1966 года

Светлана Маслякова, режиссер КВН и вдова бывшего руководителя программы Александра Маслякова, скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил Международный клуб КВН. Причина смерти не уточняется.

— Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам, — сказано в социальных сетях.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. На телевидении она работала с 1966 года, начинала ассистентом режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. С 1986 года, после возрождения КВН, стала режиссером программы и вместе с мужем участвовала в руководстве ТТО «АМиК» и развитии движения КВН. Светлана Маслякова была замужем за Александром Масляковым с 1971 года. Он ушел из жизни 8 сентября 2024 года.

Ранее ушла из жизни Светлана Жильцова — первая ведущая КВН.



Вадим Вахрушев