НАСА выбрало SpaceX Илона Маска для вывода из эксплуатации МКС

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало американскую компанию SpaceX в качестве подрядчика для строительства аппарата, который выведет Международную космическую станцию (МКС) с орбиты после окончания срока ее эксплуатации, передает «Интерфакс».



Сумма контракта составляет 843 млн долларов. Ожидается, что МКС потребуется вывести с орбиты к 2030 году. Станция работает с 1998 года, принимает космонавтов с 2000 года.

МКС управляют космические агентства США, Европы, Японии, Канады и России. Все страны, кроме России, обязались эксплуатировать ее до 2030 года, РФ — до 2028 года. Вывод станции с орбиты будет проходить под контролем НАСА.

Напомним, 1 мая SpaceX начала прием заявок на бронирование мест на космические полеты. В текущем году планируется запуск рейсов на орбиту, к 2025 году планируется доступ к Международной космической станции, а в дальнейшем — полеты на Луну и Марс.