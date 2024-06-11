В мусульманских учебных заведениях Татарстана стартовала приемная компания

Фото: Максим Платонов

В исламских учебных заведениях Татарстана началась приемная кампания. «В этом году мусульманские учебные заведения республики готовы принять на дневное отделение более 400 студентов, на заочную и очно-заочную форму обучения — 750 человек», — сообщается на сайте ДУМ РТ. Правда, количество мест не меняется на протяжении двух лет.

— Выбор для желающих получить мусульманское религиозное образование в республике широкий: 8 медресе, Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия, — говорится в сообщении ДУМ РТ.

Приемные комиссии этих учебных заведений консультируют абитуриентов по телефону на татарском и русском языках.

На сегодняшний день в Татарстане сформирована многоступенчатая система получения религиозного образования. Основы ислама можно освоить на начальной ступени образования во время курсов, при мечети. Среднее профессиональное религиозное образование реализуют медресе, высшее — Российский исламский институт и Казанский исламский университет (бакалавриат, магистратура).

В эти дни в Казани проходит Второй международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие организовано Минпросвещения России, Правительством Республики Татарстан и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». Сегодня на полях Форума состоится встреча министров образования стран БРИКС.

Луиза Игнатьева