В России могут ужесточить наказание за сокрытие автомобильных номеров

Фото: Максим Платонов

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который существенно ужесточает наказание за сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях. Теперь за такое нарушение водителям может грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Кроме того, в случае принятия законопроекта будут конфисковать устройства, которые мешают идентифицировать номера или видоизменяют их.

В настоящее время за аналогичное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 5 000 рублей или лишение прав на один-три месяца.

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Рената Валеева