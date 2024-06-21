Ученые: попытка снизить температуру в Калифорнии может привести к усилению жары в Европе

Фото: Максим Платонов

Американские ученые предупреждают о возможных последствиях геоинженерии — комплекса мер, направленных на активное изменение климатических условий. Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, предполагает, что попытки снизить температуру в одном регионе могут вызвать противоположный эффект в других частях мира, сообщает «Интерфакс».

Авторы исследования использовали компьютерные модели климата Земли за 2010 и 2050 годы и спрогнозировали последствия двух операций по осветлению морских облаков. В рамках этой технологии в небе распыляют специальный аэрозоль, который отражает больше солнечного излучения и снижает масштабы глобального потепления. Моделирование показало, что если бы такие меры приняли в 2010 году, это снизило бы риск опасного роста температур в субтропическом поясе вблизи Калифорнии и в средних широтах недалеко от штата Аляска. Однако в 2050 году эффект был бы намного менее заметным, а у берегов Калифорнии даже привел бы к повышению температуры.

Ученые отмечают нехватку регулирования в области геоинженерии, которая мало препятствует попыткам отдельных государств, компаний или частных лиц прибегать к таким технологиям. Это может ухудшить жизнь людей в другой части планеты.



Напомним, во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибли не менее 550 человек.