ЕС может объявить «позитивную новость» по вопросу использования замороженных активов России

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель может объявить о «позитивной новости» касательно использования прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания Совета ЕС 24 июня, передает ТАСС.

— Мы ожидаем объявление в понедельник. Посмотрим, что будет. Возможно, будет что-то позитивное по этой части, — заявил он. Представитель ЕС не уточнил, какие именно действия могут быть предприняты в отношении замороженных средств.

Напомним, ранее вопрос об использовании этих активов вызвал разногласия среди стран ЕС. Некоторые государства выступают за передачу средств Украине, тогда как другие опасаются юридических и политических последствий такого шага.