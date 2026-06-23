Путин поддержал введение нештрафуемого периода для грузовых перевозчиков

Мера будет действовать в части использования электронных документов

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин высказался за введение нештрафуемого периода для грузовых перевозчиков до 1 марта 2027 года в части использования электронных документов. С такой инициативой вышел Минтранс, передает пресс-служба российского лидера.

— Я поддерживаю предложение Минтранса. <...> Надо при этом прислушаться к пожеланиям бизнеса, — сказал Путин.

Как рассказал ранее глава Минтранса Андрей Никитин, внедрение обязательных цифровых документов — это необходимый шаг, который позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране, формировать точную картину состояния отрасли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом некоторые отраслевые организации озвучивают свои опасения. В частности, часть бизнеса не успела подготовиться и просит отсрочку. Как сказал Никитин, «к моменту старта, когда бы он ни случился, всегда будет очередь из опоздавших».

— Поэтому считаем целесообразным придерживаться графика, внедрять систему с 1 сентября, при этом, безусловно, задействовать механизмы поддержки добросовестных участников. В связи с этим предлагаем две конкретные меры. Первая — до 1 марта 2027 года при предоставлении бумажного документа, а не электронного, ограничиваться устным замечанием при остановке машин инспекторами, — сказал он.

Также он попросил для Минтранса дополнительные полномочия для определения моментов, когда предъявлять бумагу или цифру.

Галия Гарифуллина