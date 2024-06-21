Путин: Россия готова обсуждать вопрос евразийской безопасности с НАТО

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к широкому международному обсуждению вопросов создания равной и неделимой системы безопасности в Евразии.



Такое обсуждение возможно как с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС и БРИКС, так и с европейскими государствами и НАТО.

— Недавно на встрече с руководством Министерства иностранных дел я изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Он также подчеркнул, что такое обсуждение возможно только тогда, когда международные партнеры будут готовы к нему.

Напомним, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что реакция мирового сообщества на второй этап учений Вооруженных сил России и Беларуси была сдержанной. Также он отметил, что учения являются адекватным реагированием на поддержку киевских властей со стороны Запада, а также на участие военных НАТО в боевых действиях на Украине.