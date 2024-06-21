Стартовал отбор Международного ТВ-конкурса художественного слова «Татар сузе»

Телерадиокомпания ТНВ при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков объявила о старте пятого Международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сузе».

На юбилейный сезон заявлен премиальный фонд в 2 млн рублей.

В прошлом году конкурс вызвал большой интерес у всего татарского народа, проживающего в разных точках мира, и собрал 3 000 заявок. Заявки принимались со всей России: Башкортостан, Москва, Дагестан, Марий Эл, Астраханская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Кировская, Новосибирская, Оренбургская, Пермская, Пензенская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийск, Удмуртская, Чувашская республики, а также из Узбекистана и Швейцарии.

Наибольшее количество заявок в 2023 году было принято в номинации «Поэзия». Новостью того сезона была специальная номинация «Туган тел». В ней приняли участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов. Активность проявляли и творческие семьи.



В этом году выступления будут оцениваться в трех номинациях: «Проза», «Поэзия» и в специальной номинации.

