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Руководители WorldSkills Russia арестованы по подозрению с мошенничестве в особо крупном размере

22:00, 20.06.2024

Роберт Уразов, гендиректор Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia), и Данир Мухаметзянов, руководитель аппарата агентства, подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 статья 159 УК РФ.

По ходатайству следкома России они были задержаны сегодня в Москве и позже арестованы по решению Замоскворецкого суда.

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