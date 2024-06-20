Руководители WorldSkills Russia арестованы по подозрению с мошенничестве в особо крупном размере
Роберт Уразов, гендиректор Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia), и Данир Мухаметзянов, руководитель аппарата агентства, подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 статья 159 УК РФ.
По ходатайству следкома России они были задержаны сегодня в Москве и позже арестованы по решению Замоскворецкого суда.
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