Экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову и Сергею Бородину продлили арест
Экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину продлили арест. Решение было вынесено Басманным районным судом Москвы.
Ходатайство о продлении ареста сроком на 3 месяца было выдвинуто органами предварительного расследования.
Стоит напомнить, что в конце апреля Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу.
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