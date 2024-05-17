Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

Фото: Максим Платонов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовать заключенных в вооруженные силы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Верховной рады. Закон вступит в силу на следующий день после публикации.



Согласно документу, мобилизации будут подлежать все осужденные, кроме совершивших преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов и виновных в ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В законе также прописана процедура, включающая согласие осужденных на мобилизацию и прохождение медкомиссии. Командиры подразделений должны будут одобрить прием таких новобранцев.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявлял, что тысячи заключенных готовы вступить в ряды украинской армии, а в целом можно мобилизовать не менее 50 тысяч человек с судимостью. Однако 10 мая он привел другую цифру: по словам Малюськи, армию могут пополнить до 20 тысяч заключенных и людей, имеющих судимость.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в пенитенциарной службе Украины сообщало, что в ВСУ смогут мобилизовать не более 10—15 тысяч заключенных, но большую часть из них придется отправлять в армию принудительно. Источник также сообщил, что наказание отбывают около 28 тысяч человек, из которых нужно вычесть женщин, непригодных к службе в армии по состоянию здоровья, возрасту и статьям Уголовного кодекса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил возможность переговоров с Россией. До этого он заявлял, что переговоры невозможны без возвращения к границам Украины 1991 года. Теперь же Зеленский говорит о границах Украины на 2022 год.

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Рената Валеева