Госдума приняла в I чтении законопроекты о признании нежелательными иностранных организаций с госучастием

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Госдума в первом чтении рассмотрела и приняла пакет законопроектов, предоставляющих возможность признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы, пишет РИА «Новости».



Изменения предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и еще четыре федеральных закона. Действующее законодательство позволяет признавать нежелательными на территории России только иностранные неправительственные организации.

Парламентарии также приняли в первом чтении сопутствующие основному документу проекты поправок к КоАП и Уголовному кодексу об ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в стране нежелательными.

За организацию деятельности срок лишения свободы может составить до 6 лет. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Если законы будут приняты, за участие гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей. Если лицо уже было оштрафовано или имеет судимость за участие в работе нежелательной организации, ему, согласно поправкам к УК РФ, будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до четырех лет.

За сбор средств или оказание финансовых услуг для обеспечения иностранных организаций грозит лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Рената Валеева