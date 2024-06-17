Ришат Шакиров назначен городским прокурором Бугульмы
Генеральный прокурор России назначил старшего советника юстиции Ришата Шакирова на должность Бугульминского городского прокурора Татарстана.
На оперативном совещании Шакирова представил главный прокурор республики Альберт Суяргулов. Оно проходило в формате видеоконференции.
Ранее занимавший пост Бугульминского городского прокурора Артем Кривоносов вышел в отставку по выслуге лет.
Ранее прокуратуру Кировского района Казани возглавил Алмаз Сулейманов.
Справка
Родился 17 февраля 1979 года в Арске. В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
- С 2001 по 2003 гг. — следователь следственного отдела РОВД Высокогорского района Татарстана.
- В 2003 г. — юрисконсультант ОАО «Казанский комбинат строительных материалов».
- С 2003 по 2004 гг. — следователь прокуратуры Высокогорского района Татарстана.
- С 2004 по 2007 гг. — старший следователь прокуратуры Высокогорского района Татарстана.
- С 2007 по 2011 гг. — заместитель прокурора Высокогорского района Татарстана.
- С 2011 по 2016 гг. — прокурор Апастовского района Татарстана.
- С 2016 по 2021 гг. — прокурор Кукморского района Татарстана.
- С 2021 по 2024 гг. — прокурор Менделеевского района Татарстана.
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