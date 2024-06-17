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Ришат Шакиров назначен городским прокурором Бугульмы

13:26, 17.06.2024
Ришат Шакиров назначен городским прокурором Бугульмы
Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

Генеральный прокурор России назначил старшего советника юстиции Ришата Шакирова на должность Бугульминского городского прокурора Татарстана.

На оперативном совещании Шакирова представил главный прокурор республики Альберт Суяргулов. Оно проходило в формате видеоконференции.

Ранее занимавший пост Бугульминского городского прокурора Артем Кривоносов вышел в отставку по выслуге лет.

Ранее прокуратуру Кировского района Казани возглавил Алмаз Сулейманов.

Справка

Родился 17 февраля 1979 года в Арске. В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

  • С 2001 по 2003 гг. — следователь следственного отдела РОВД Высокогорского района Татарстана.
  • В 2003 г. — юрисконсультант ОАО «Казанский комбинат строительных материалов».
  • С 2003 по 2004 гг. — следователь прокуратуры Высокогорского района Татарстана.
  • С 2004 по 2007 гг. — старший следователь прокуратуры Высокогорского района Татарстана.
  • С 2007 по 2011 гг. — заместитель прокурора Высокогорского района Татарстана.
  • С 2011 по 2016 гг. — прокурор Апастовского района Татарстана.
  • С 2016 по 2021 гг. — прокурор Кукморского района Татарстана.
  • С 2021 по 2024 гг. — прокурор Менделеевского района Татарстана.

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