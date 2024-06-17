Прокуратуру Кировского района Казани возглавил Алмаз Сулейманов

Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

Прокуратуру Кировского района города Казани возглавил Алмаз Сулейманов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.

Старший советник юстиции Алмаз Сулейманов был представлен коллективу надзорного ведомства, представителям муниципалитета, суда и правоохранительных органов на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана. Совещание прошло в формате видеоконференции, провел его Альберт Суяргулов.

Эльдар Сабиров, ранее занимавший пост прокурора Кировского района, вышел в отставку по выслуге лет.