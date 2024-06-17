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Прокуратуру Кировского района Казани возглавил Алмаз Сулейманов

13:11, 17.06.2024
Прокуратуру Кировского района Казани возглавил Алмаз Сулейманов
Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

Прокуратуру Кировского района города Казани возглавил Алмаз Сулейманов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.

Старший советник юстиции Алмаз Сулейманов был представлен коллективу надзорного ведомства, представителям муниципалитета, суда и правоохранительных органов на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана. Совещание прошло в формате видеоконференции, провел его Альберт Суяргулов.

Эльдар Сабиров, ранее занимавший пост прокурора Кировского района, вышел в отставку по выслуге лет.

Справка

Родился 25 августа 1981 года в деревне Нижнее Балтаево Апастовского района в Татарстане.

  • В 2003 году окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
  • С 2003 по 2007 гг. — помощник Буинского городского прокурора Татарстана.
  • С 2007 по 2018 гг. — заместитель Буинского городского прокурора Татарстана.
  • С 2018 по 2019 гг. — заместитель прокурора Тетюшского района Татарстана.
  • С 2019 по 2024 гг. — прокурор Кайбицкого района Татарстана.

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