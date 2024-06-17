Прокуратуру Кировского района Казани возглавил Алмаз Сулейманов
Прокуратуру Кировского района города Казани возглавил Алмаз Сулейманов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.
Старший советник юстиции Алмаз Сулейманов был представлен коллективу надзорного ведомства, представителям муниципалитета, суда и правоохранительных органов на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана. Совещание прошло в формате видеоконференции, провел его Альберт Суяргулов.
Эльдар Сабиров, ранее занимавший пост прокурора Кировского района, вышел в отставку по выслуге лет.
Справка
Родился 25 августа 1981 года в деревне Нижнее Балтаево Апастовского района в Татарстане.
- В 2003 году окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
- С 2003 по 2007 гг. — помощник Буинского городского прокурора Татарстана.
- С 2007 по 2018 гг. — заместитель Буинского городского прокурора Татарстана.
- С 2018 по 2019 гг. — заместитель прокурора Тетюшского района Татарстана.
- С 2019 по 2024 гг. — прокурор Кайбицкого района Татарстана.
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