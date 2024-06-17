Путепровод на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов готов на 95%

Строительство путепровода протяженностью 70 метров возле села Шингальчи завершено на 95%. Он расположен на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Для строительства четырехпролетного путепровода было установлено пять опор, смонтировано 20 железобетонных балок и монолитная плита пролетного строения. Также были выполнены работы по установке деформационных швов, нанесению гидроизоляции и укладке нижнего слоя покрытия. В ближайшее время дорожники приступят к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя четырехполосную автодорогу протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. . взято с сайта Волго-Вятскуправтодора

Всего на втором этапе обхода будет построено восемь мостов и два путепровода. Техническая готовность этих объектов составляет 80%. Напомним, что по состоянию на 11 июня текущего года общая техническая готовность моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов через Каму составляла 75%.

Работы планируется завершить до конца этого года.