Путепровод на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов готов на 95%
Строительство путепровода протяженностью 70 метров возле села Шингальчи завершено на 95%. Он расположен на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Для строительства четырехпролетного путепровода было установлено пять опор, смонтировано 20 железобетонных балок и монолитная плита пролетного строения. Также были выполнены работы по установке деформационных швов, нанесению гидроизоляции и укладке нижнего слоя покрытия. В ближайшее время дорожники приступят к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Всего на втором этапе обхода будет построено восемь мостов и два путепровода. Техническая готовность этих объектов составляет 80%. Напомним, что по состоянию на 11 июня текущего года общая техническая готовность моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов через Каму составляла 75%.
Работы планируется завершить до конца этого года.
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