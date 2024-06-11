Общая техническая готовность моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов через Каму составляет 75%
Общая техническая готовность моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов через Каму составляет 75%. Длина переправы составит 1,3 км, сооружение будет удерживаться на 22 опорах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор».
Работы на объекте строительства ведутся круглосуточно, рабочие сменяют друг друга в две смены. В строительстве принимают участие 450 рабочих и 50 единиц техники.
В конце мая на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в районе села Котловка завершился монтаж четвертого пролета мостового перехода через Каму.
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