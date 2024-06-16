В Госдуме поздравили Терешкову с годовщиной ее полета в космос

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко назвал полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой символом технологического прорыва в России. Об этом он заявил ТАСС, поздравляя и благодаря ее за совершенный подвиг.

По словам депутата, значение полета Терешковой для развития ракетно-космической отрасли и достижения технологического суверенитета трудно переоценить.

— Это наш пример дисциплинированности, силы духа, служения Отечеству и уверенности в светлом будущем, — сказал он.

Кравченко также напомнил, что вместе с Валентиной Терешковой они формируют основу для дальнейшего развития отечественной космонавтики. Так, осенью прошлого года они совместно с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли поправку в федеральный бюджет, выделив 5 млрд рублей на реконструкцию Центра подготовки космонавтов.

Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом в истории человечества и единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет. С 16 по 19 июня 1963 года она провела в космосе 2 суток 22 часа 50 минут на корабле «Восток-6», который облетел вокруг Земли 48 раз.